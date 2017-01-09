Тщеславие армянских чиновников поистине не знает границ. Беспрестанно одарять друг друга медалями разного достоинства, регалиями и званиями стало уже национальной традицией у армянской политической элиты. Депутатов парламента, министров, помощников президента и активистов правящей Республиканской партии, которые пороха и нюхали, щедро увешивают боевыми орденами, чиновников, которым едва минуло за тридцать, причисляют к ветеранам Карабахской войны, а те потом беззастенчиво делятся своими «боевыми подвигами» на страницах СМИ.

К этому абсурду армянская общественность давно привыкла и на очередное не по чести и заслугам награждение реагирует шутками в стиле незабвенного «дорогого Леонида Ильича». Но недавний случай стал беспрецедентным даже для честолюбивой свиты Саргсяна: Фронтик Тевосян, глава района Нор-Гехи, по случаю своего 72-летия ни больше ни меньше переименовал главную улицу и музыкальную школу в честь себя самого!

Сам Тевосян в беседе с журналистами подтвердил свой широкий жест по отношению к себе любимому. «Да, в честь своего дня рождения назвал своим именем улицу. А музшколу давно переименовал, еще в дни своего юбилея».

Естественно, журналисты поинтересовались, что этот любитель обновления топонимики предпримет, когда будет справлять свое 80-летие. Ответ был готов незамедлительно. «Ну, если доживу, то сам район назову моим именем», - ничуть не смущаясь, пообещал Тевосян.