 

Улица в честь себя любимого Курьез в Армении

Автор: Ваан Мартиросян, спецкор 

Тщеславие армянских чиновников поистине не знает границ. Беспрестанно одарять друг друга медалями разного достоинства, регалиями и званиями стало уже национальной традицией у армянской политической элиты. Депутатов парламента, министров, помощников президента и активистов правящей Республиканской партии, которые пороха и нюхали, щедро увешивают боевыми орденами, чиновников, которым едва минуло за тридцать, причисляют к ветеранам Карабахской войны, а те потом беззастенчиво делятся своими «боевыми подвигами» на страницах СМИ.

К этому абсурду армянская общественность давно привыкла и на очередное не по чести и заслугам награждение реагирует шутками в стиле незабвенного «дорогого Леонида Ильича». Но недавний случай стал беспрецедентным даже для честолюбивой свиты Саргсяна: Фронтик Тевосян, глава района Нор-Гехи, по случаю своего 72-летия ни больше ни меньше переименовал главную улицу и музыкальную школу в честь себя самого!

Сам Тевосян в беседе с журналистами подтвердил свой широкий жест по отношению к себе любимому. «Да, в честь своего дня рождения назвал своим именем улицу. А музшколу давно переименовал, еще в дни своего юбилея».

Естественно, журналисты поинтересовались, что этот любитель обновления топонимики предпримет, когда будет справлять свое 80-летие. Ответ был готов незамедлительно. «Ну, если доживу, то сам район назову моим именем», - ничуть не смущаясь, пообещал Тевосян.

1513 просмотров


Старости
Сына Леха Валенсы нашли мертвым
Сына Леха Валенсы нашли мертвым
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
10 Янв 7° / 2°
11 Янв 8° / 4°
12 Янв 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8677 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN


Новостная лента

Турецкий эксперт: США опекают террористов
Российские миллиардеры стали богаче после избрания Трампа
В Женеве начались переговоры по Кипру
Керри извинился перед геями
В Азербайджане проще, чем когда-либо Lonely Planet о системе ASAN
Улица в честь себя любимого Курьез в Армении
Один из погибших в Иерусалиме солдат был гражданином США
«У 10-летней Нурай нет выбора – она должна жить с отцом» оценки и мнения
Кремль о встрече Путина и Трампа
Таец притворился жертвой наводнения и изнасиловал россиянку
Экс-спикер парламента Азербайджана: «Рафсанджани позвонил Тер-Петросяну и они долго говорили на фарси»
Ашот Аванесян: «Оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану» громкое заявление
Махмуд Аббас попросил Трампа не переносить посольство США в Иерусалим
Швейцария заинтересована в азербайджанских транспортных коридорах
США вводят санкции против турецких компаний
Иран получит уран из России
Центробанк о курсе маната
Порошенко считает визит в Баку ярким событием 2016 года фото
Лукашенко отменил визы для граждан США и Евросоюза
Водителям обещают новый сюрприз на «Бешмертебе» Был знак, и нет его
Португальцы усыпали красными розами путь кортежа с телом Суариша
Жителя Баку кинули на 40 тысяч
Утечка газа на крупнейшем месторождении Ирана
Как реформы искореняют коррупцию в Азербайджане доклад
Азербайджан транспортирует через Россию 1,5 млн тонн нефти