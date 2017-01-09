Керри извинился перед геями

Госсекретарь США Джон Керри, который покидает свой пост 20 января, выступил с заявлением, в котором принес извинения представителям ЛГБТ-сообщества за дискриминацию по отношению к ним со стороны Госдепартамента в прошлом, передает РИА Новости.

"В прошлом – с 1940 года и на протяжении десятилетий – Государственный департамент был среди многих государственных и частных работодателей, допускающих дискриминацию в отношении работников и кандидатов на работу на основе сексуальной ориентации, вынуждая некоторых сотрудников уходить в отставку или отказывая в приеме на работу отдельным претендентам. Эти действия были неправильны тогда так же, как они неправильны и сегодня", — говорится в заявлении Керри.

"От имени (государственного) департамента прошу прощения у тех, кто был затронут практикой прошлого, и вновь заявляю о твердой приверженности департамента разнообразию и вовлечению всех наших сотрудников, включая членов ЛГБТ-сообщества", — отмечает госсекретарь США.