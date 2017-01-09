 

В Женеве начались переговоры по Кипру

 

В Женеве начались переговоры по кипрской проблеме с участием лидера греческой общины острова Никоса Анастасиадиса и президента Северного Кипра Мустафы Акынджи, передает Анадолу.

Анастасиадиса и Акынджи встречали генеральный директор женевского офиса ООН Мишель Мюллер и специальный советник генсека организации по Кипру Эспен Барт Эйде.

После того, как было сделано фото на память, стороны приступили к переговорам, которые продлятся три дня. В первый день переговоров будут обсуждены вопросы распределения имущества, власти и управления между двумя общинами. Также запланирован обмен мнениями по вопросам безопасности и гарантий.

Переговоры завершатся 11 января, и ожидается, что к этой дате будет представлена дорожная карта по решению проблемы. На 12 января запланирована международная конференция с участием представителей стран-гарантов - Турции, Греции и Великобритании. Ожидается, что на конференции, в случае одобрения членов Совбеза ООН, будут присутствовать и представители других заинтересованных сторон.

Переговоры по урегулированию кипрской проблемы возобновились в мае 2015 года и проходят при посредничестве спецсоветника генсека ООН по Кипру Эспена Барта Эйде.

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