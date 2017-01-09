Российские миллиардеры стали богаче после избрания Трампа

Самые богатые люди России, у части из которых «тесные связи с президентом Владимиром Путиным», разбогатели после избрания миллиардера Дональда Трампа президентом США на 29 миллиардов долларов, пишет Forbes.

Самый богатый человек России и основной акционер «Новатэка» Леонид Михельсон увеличил свое состояние больше всех. Акции «Новатэка» после избрания Трампа выросли на 16%, а Михельсон разбогател на 1,9 миллиарда долларов. Чистая стоимость активов миллиардера выросла до 18,2 миллиарда долларов.

Принадлежащие другому основному акционеру компании Геннадию Тимченко 23% акций теперь стоят около 1,8 миллиарда долларов.

Основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин и глава «Северстали» Алексей Мордашов увеличили свое состояние на 1,6 и 1,4 миллиарда долларов соответственно. Лисин разбогател на 830 миллионов долларов за три дня с момента победы Трампа.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов увеличил состояние на 1,8 миллиарда долларов. Однако, как отмечает издание, это больше связано с изменениями мирового рынка нефти, чем с американскими выборами.

В целом, российские миллиардеры после избрания Трампа разбогатели больше, чем в любой другой стране, заключает журнал. Суммарное состояние американских богачей выросло после выборов на 2,8%, российских — на 7,1%.