Организовать путешествие в «Страну огней» стало проще после того, как Азербайджан упростил процесс получения виз, чтобы привлечь туристов со всего мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте ведущего мирового издателя путеводителей Lonely Planet.

Речь идет о системе ASAN Viza, подразумевающей упрощенную процедуру выдачи иностранцам азербайджанской визы. ASAN Viza была создана указом президента Азербайджана. Она обеспечивает выдачу разовой электронной визы (на 30 дней) для граждан 81 страны - США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, ЕС, государств Ближнего Востока, Азии, Центральной и Южной Америки.

Граждане зарубежных стран, не выходя из дома, не ожидая в очередях и не собирая кучу документов, могут в онлайн-режиме получить азербайджанскую визу. Госпошлина для визы составляет 20 долларов, ее также можно оплатить в онлайн-режиме.

Электронные визы выдаются отдельным лицам, семьям (от двух до 10 человек) и группам (от 10 до 300 человек). Действующий в тестовом режиме портал ASAN Viza будет работать в полной мере с завтрашнего дня - 10 января 2017 года.

Как отмечает Lonely Planet, путешественникам, приехавшим в Азербайджан, есть на что посмотреть. «Страна огней» может похвастаться современной столицей Баку, в которой есть объекты, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За пределами Баку тоже немало достопримечательностей, пишет издание. Это и множество разнообразных грязевых вулканов, горы и многое другое. Кроме того, страна готовится к проведению целого ряда международных мероприятий в 2017 году, которые объединят людей со всех концов света. Например, в Баку пройдут 4-е Игры исламской солидарности, Азербайджан совместно с Грузией примет чемпионат Европы по волейболу среди женщин и т.д.