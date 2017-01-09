Турецкий эксперт: США опекают террористов

Соединенные Штаты поддерживают боевиков террористической организации PYD (курдская партия «Демократический союз», сирийское ответвление ПKK) не только оружием, но и нашивками с символикой террористов на форме американских военнослужащих, сообщает Anadolu.

При этом заявления представителей США о том, что боевики PYD и боевого крыла организации - YPG ("Отряды народной самообороны") играют важную роль в борьбе с террористической организацией ИГИЛ, не меняют сути сирийского ответвления ПKK.

Турецкий эксперт по безопасности Абдулла Агар акцентировал внимание на планах террористов ПKK по созданию террористического образования на севере Сирии и Ирака. При этом, по замыслу PYD, псевдогосударство должно включать и иракский район Синджар.

«США и Запад опекают подобного рода террористические структуры, они стояли у истоков их создания, финансируют их и обеспечивают подготовку боевиков», - считает эксперт.