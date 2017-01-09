 

Трамп назначил зятя своим старшим советником

 

Избранный президент США Дональд Трамп назначит американского бизнесмена Джареда Кушнера, мужа своей дочери Иванки Трамп, старшим советником президента, передает телеканал NBC.

"Зять избранного президента Трампа Джаред Кушнер будет назначен на должность старшего советника президента", - говорится в сообщении.

Кушнер - американский бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New York Observer, сын американского девелопера Чарльза Кушнера.

В 2003 году он окончил Гарвардский университет, в 2007 году - Нью-Йоркский университет. Будучи студентом Гарварда, совершал сделки с недвижимостью, получив прибыль в $20 млн.

В 2006 году приобрёл газету New York Observer за $10 млн. Согласно Vanity Fair, посещаемость сайта газеты выросла с 2013 года по 2016 год с 1,3 млн до 6 млн уникальных посетителей в месяц.

В 2008 году стал исполнительным директором девелоперской компании Kushner Properties. Совершил несколько крупных операций с офисными и жилыми зданиями, в том числе приобретение за $1,8 млрд офисного здания на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Хотя его отец ранее был спонсором демократов, Кушнер после выдвижения Трампа принимал активное участие в его кампании на президентских выборах 2016 года. В противовес традиционным СМИ и телевидению, в которых господствовала поддержке Хиллари Клинтон, Кушнер организовал кампанию в поддержку Д.Трампа в интернете и социальных сетях.                    

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