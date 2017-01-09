Нет, до взятия города еще очень далеко. Еще не очищен от исламистов даже восточный берег реки Тигр, рассекающей город пополам. Но после серьезных потерь и неудач ноября-декабря за первые дни января нового года сирийские армия и спецназ при поддержке американцев резко продвинулись вперед.

Начатое в октябре, а до этого многократно анонсированное наступление на Мосул едва не превратилось для иракцев и их могущественных союзников в весьма болезненное поражение с дальнейшим бегством до самого Багдада, как было в 2014 году. Тогда Мосул, который защищали иракские войска численностью больше 30 тысяч человек, дрогнули перед натиском полутора тысяч джихадистов, использовавших нападения машин со смертниками за рулем. Захваченные в городе оружие, боеприпасы и денежные средства сильно укрепили «Исламское государство», а иракскую армию после перенесенного позора практически пришлось восстанавливать едва ли не с нуля.

После того, как в нынешнем наступлении на Мосул была почти наполовину истреблена 1-я иракская бригада специальных операций, известная также как «Золотая бригада», подготовленная и вооруженная по американским стандартам, настроения в военном руководстве операцией заметно упали. Стали даже поговаривать, что Дамаск откажется от продолжения операции из-за боязни остаться вообще без армии, которую перемелют в городских боях.

Американцам пришлось активнее подключиться к операции, чтобы не допустить ее негативного перелома. Над Мосулом постоянно буквально висят вертолеты боевой поддержки, разведывательные дроны и самолеты, удары наносят штурмовая авиация и артиллерия, а действия иракских штурмовых подразделений поддерживают снайперские группы американских сил специальных операций. Благодаря этому удалось стабилизировать ситуацию на востоке Мосула и продвинуться дальше вглубь города, захватив за несколько дней сразу несколько важных районов.

Сейчас наступающие уже вышли к южному, четвертому мосту через Тигр и готовы захватить район с университетом и бывшими президентскими дворцами, что обеспечит полный контроль над восточной частью города. Это стало бы важным психологическим моментом для иракских войск, которым нужно привыкнуть к собственной возможности побеждать врага, которого не страшит даже собственная смерть. Регулярное использование смертников против наступающих подразделений по-прежнему остается проблемой для иракцев, несущих в результате серьезные потери.

Между тем силы и возможности ИГИЛ не безграничны. Их сейчас теснят подразделения сирийских отрядов при поддержке Турции в районе Эль-Баб, а курды продвинулись с запада вдоль Евфрата к Ракке, фактически столице «Исламского государства». Джихадистам сложно вести тяжелые бои сразу на нескольких направлениях. При этом силам антитеррористической коалиции не удалось обеспечить полной блокады Мосула. Отряды шиитской милиции и курдские подразделения должны были отрезать город с запада и севера, чтобы исключить переброску поддержки и материальное снабжение исламистов, обороняющих город, но выполнить эту задачу в необходимой мере пока не получилось.

Осенью много говорилось о том, что взятие Мосула должно было продемонстрировать успехи американской политики в Ираке при Обаме и добавить аргументов в пользу Хиллари Клинтон. Теперь же очевидно, что заканчивать затянувшуюся операцию придется уже новому руководителю Пентагона, выбранному Дональдом Трампом. Ему и лавры. Или, наоборот, первые в новом качестве проклятья, если что-то снова пойдет не так.