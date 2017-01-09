Азербайджан – крупнейший импортер вооружения из Украины

Накануне украинское информационное агентство «Донбасс Информационный» опубликовало большую статью об экспорте украинского вооружения и военной техники (ВВТ). Как сообщает haqqin.az, в статье в списке основных экспортеров украинских ВВТ названы Азербайджан, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Казахстан и Пакистан.

В разделе, посвященной поставкам украинского вооружения Азербайджану, украинское издание сообщило, что Азербайджан в экспортный контракт по поставкам истребителей МиГ-29 включил и опытно-конструкторские работы. В результате этих опытно-конструкторских работ концерн «Укрспецэкспорт» провел глубокую модернизацию азербайджанских истребителей, включая работу самолетов по наземным целям.

Отметим, что SIPRI (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира) опубликовал в 2016 году пятилетний рейтинг с выводом, что Украина вошла в десятку крупнейших стран-экспортеров оружия (9-е место в списке).