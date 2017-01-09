А Месси даже не приехал на церемонию

В Цюрихе состоялась церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года.

Номинантами на звание лучшего футболиста года были португалец Криштиану Роналду, француз Антуан Гризманн и аргентинец Лионель Месси. В итоге лучшим был назван футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, впервые вышедший в свет со своей новой девушкой Джорджиной Родригес.

Победитель определился в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков были равные доли голосов – по 25 процентов. Как известно, с этого года ФИФА и журнал France Football вручают разные призы. По версии французского издания, лучшим также был назван Роналду.

После награждения в Цюрихе Роналду сказал следующее:

«Хочу поблагодарить партнеров, соперников, семью. За то, что они уделяли мне 100 процентов своего времени. 2016-й год - лучший год в моей карьере. Было много сомнений. Но потом трофеи, которые мы завоевали, говорили сами за себя. Ожидания были высоки, и мы достигли максимума во всех турнирах. Думаю, что я заслужил эту награду. Никогда не забуду этот год. Благодарю всех, кто голосовал за меня».

В состав символической сборной ФИФА вошли:

вратарь - Мануэль Нойер («Бавария»), защитники - Даниэл Алвес («Барселона», «Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»), полузащитники - Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»), нападающие - Лионель Месси («Барселона»), Луис Суарес («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Как видим, в списке сразу пять футболистов мадридского «Реала» и четыре игрока «Барселоны». А если учесть еще и Дани Алвеса, который начинал год в «Барсе», то и каталонский клуб в символической сборной представляют пять футболистов.

Примечательно, что футболисты «Барселоны» не прилетели в Цюрих, чем крайне возмутили руководство ФИФА. В «Барселоне» заявили, что игроки готовятся к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетико», который состоится 11 января. А Месси не прилетел, даже будучи одним из претендентов на победу в главной номинации вечера. По-видимому, аргентинец изначально прекрасно понимал, что в этом году у него нет шансов в борьбе против Роналду, который выиграл в 2016 году и Лигу чемпионов, и чемпионат Европы.

Лучшими болельщиками были названы фанаты дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля». Матч между этими командами состоялся в рамках Лиги Европы.

Лучшим женским тренером стала Сильвия Найд, главный тренер сборной Германии, которая выиграла Олимпиаду-2016.

Награду Fair Play («За честную игру») получил колумбийский клуб «Атлетико Насьональ», который, несмотря на выход в финал, уступил Кубок Судамерикана бразильской команде «Шапекоэнсе», потерпевшей крушение в авиакатастрофе.

На звание лучшего тренера претендовали Клаудио Раньери («Лестер», Англия), Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и Зинедин Зидан («Реал», Испания). Лучшим был назван итальянский тренер английского «Лестера», ставшего чемпионом Англии, Клаудио Раньери.

Награду за великолепную карьеру получил игрок сборной Бразилии по футзалу Фалькао.

Приз легендарного Ференца Пушкаша за самый красивый гол достался малайзийцу Мохд Фаизу Субри, забившему гол в чемпионате Малайзии.

На звание лучшей футболистки претендовали Мелани Берингер (Германия), Карли Ллойд (США) и Марта (Бразилия). Победила Карли Ллойд.