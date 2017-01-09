 

Российский консул в Греции найден мертвым в своей квартире

 

В Афинах скончался консул России Андрей Маланин. По информации издания Alpha Press, 55-летний дипломат Андрей Маланин был найден мертвым в своей квартире на улице Герода Аттика.

По информации издания, дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки.

Как сообщает РИА Новости, эту информацию подтвердили в российском посольстве.

«Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом. Смерть наступила по естественным причинам», — сообщили в российском диппредставительстве в Афинах.

Коллеги приехали к Маланину домой вместе с полицией и вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри. Тело консула лежало на полу.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего. 

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