 

Лоту Гули о перестрелке в Баку эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Несколько часов назад информационный сайт Sputnik Азербайджан со ссылкой на анонимные источники распространил новые подробности о перестрелке в Наримановском районе в ночь на 9 января. По информации агентства, основанной на анонимные источники, перестрелку устроили люди криминальных авторитетов Рафика Эйвазова (Рафика Масаллинского) и Надира Салифова (Лоту Гули).

Адвокат Надира Салифова (Лоту Гули) Тарана Алиева прокомментировала haqqin.az сообщение агентства Sputnik Азербайджан: "Прочитав данное сообщение, я сразу же связалась со своим подзащитным. Н.Салифов в категорической форме опроверг данную информацию. И это уже вторая провокационная дезинформация, связанная с Н.Салифовым за последние дни, распространяемая агентством Sputnik Азербайджан", цитирует haqqin.az Т.Алиеву.

Лоту Гули категорически опровергает участие своих людей в перестрелке в Баку. «У меня вообще в Баку нет людей. Все мои близкие люди находятся за пределами Азербайджана. Я знаю откуда поступает эта дезинформация и советую журналистам не поддаваться на провокации некоторых кругов в отношении меня», говорится в заявлении адвоката от имени своего подзащитного.

Отметим, что по сообщению СМИ несколько дней назад члены группировки Лоту Гули жестоко избили криминального авторитета Рафика Масаллинского и отрезали ему одно ухо. Фото Р.Масаллинского, подвергнутого насилию, было распространено в соцсетях и азербайджанских СМИ. 

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