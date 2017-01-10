Разведка США: «Назревает мировой конфликт»

В течение следующих пяти лет риск возникновения конфликтов между странами и внутри стран вырастет до невиданного со времен «холодной войны» уровня, увеличится уровень угрозы терроризма, а замкнутость стран Запада на самих себе будет поощрять Россию и Китай бросать вызов американскому влиянию в мире.

Такие выводы содержатся в докладе аналитиков Совета Национальной разведки США под названием «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса», сообщает Reuters.

Авторы убеждены, что мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, разрушается под воздействием антиглобализма и национализма.

«Эти тенденции сойдутся в одной точке с беспрецедентной скоростью, усложняя управление и сотрудничество, изменяя природу власти и фундаментально изменяя глобальный ландшафт», — говорится в докладе.

«Темное и трудное ближайшее будущее» формируют «более агрессивные» Россия и Китай, региональные конфликты, терроризм, рост неравенства доходов, изменение климата и слабый экономический рост. Угроза терроризма будет исходить от небольших групп и отдельных людей, «вооруженных новыми технологиями, идеями и взаимоотношениями». Ослабление прав человека и норм международного законодательства в сочетании с тем, что страны Запада «замкнуты сами на себя», будет поощрять Россию и Китай бросать вызов американскому влиянию в мире.

Авторы исследования предупреждают, что излишний расчет на то, что материальные стимулы могут управлять уровнем эскалации конфликтов, только углубляет риск возникновения конфликтов, а различия в ценностях и интересах стран приведут к тому, что региональные силы приступят к «переделу сфер влияния».

В то же время в докладе отмечается, что «парадокс прогресса» состоит в том, что те тенденции, которые приводят к появлению этой мрачной картины, могут создавать возможности для появления более благоприятных прогнозов в долгосрочной перспективе.

Полный текст доклада будет опубликован на сайте офиса директора Национальной разведки.