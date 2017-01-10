Сопредседатели МГ ОБСЕ о возвращении тела азербайджанского военнослужащего

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции, США и России призывают к немедленному возвращению на родину тела азербайджанского военнослужащего, все еще находящегося у армянской стороны, говорится в пресс релизе организации.

Как говорится в заявлении, нарушение режима прекращения огня неприемлимо и сопредседатели призывают стороны конфликта принять необходимые меры для стабилизации ситуации.

29 декабря при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. В ходе боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу.