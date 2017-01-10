США ввели санкции против главного следователя России

Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан России на основании «акта Магнитского», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Отмечается, что под санкции попал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Также в список включены Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Закон был принят американским правительством в 2012 году. Тогда он ввел персональные санкции против граждан России, которые, по версии властей США, причастны к нарушениям прав человека. Тем, кто попал в санкционные списки, было запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов, а их финансовые активы, которые хранились в США, были заморожены.