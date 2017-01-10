Смещен президент Венесуэлы

Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей, передает РИА Новости.

За это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек, отмечает издание El Nacional. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.

El Nacional подчеркивает, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.