ЦРУ обвинило Трампа в некомпетентности

Избранный президент США Дональд Трамп не осознает важности роли американских спецслужб и ввиду этого способен поставить Америку под большую угрозу. С таким обвинением выступил в интервью телекомпании CNN директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, передает ТАСС.

"Любой администрации и любому президенту нужно осознавать степень угроз в современном мире, а также то, что разведывательное сообщество и профессиональные разведчики способны помочь уберечь нашу страну и защитить наши национальные интересы в области безопасности", - подчеркнул Бреннан.

"Администрация или президент, которые этого не признают, ставят национальную безопасность своей страны под значительную угрозу", - добавил директор ЦРУ.

Он выразил уверенность в правильности заключений, изложенных в докладе спецслужб США о якобы имевших место хакерских атаках на американские политические институты.

"Мы весьма уверены в нашем понимании, знаниях и оценке того, что произошло", - утверждал Бреннан.

Трамп неоднократно ставил под сомнение выводы уходящей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой о причастности России к предполагаемым хакерским атакам на системы Национального комитета Демократической партии (НКДП) и предвыборного штаба кандидата демократов в президенты Хиллари Клинтон.