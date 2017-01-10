Покуда российские граждане под звон Кремлевских курантов выпивали шампанское и более крепкие напитки, закусывали традиционным салатом оливье и мандаринами, а потом впадали в более чем недельный летаргический сон, над далекой от них Америкой занималась алая заря. Как в песне группы "Любе" про батьку Махно:

Мёртвые с косами вдоль дорог стоят,

Дело рук красных дьяволят.

Мёртвые с косами сбросили царя,

Занималась алая, занималась алая,

Заря, заря, заря, алая заря.

"Красными дьяволятами" стали для американцев российские хакеры, которые вероломно вторглись в самое святое, что есть в Новом свете - избирательный процесс. И помогли добиться победы своему кандидату – доброму дяде Дональду Трампу, а также не допустили прихода к власти злобной старухи Хиллари Клинтон. А "батькой Махно" по версии американских спецслужб стал сам президент Путин, который лично отдал приказ своим хакерам из ФСБ и ГРУ взломать серверы Демократической партии, вмешаться в выборы в США, подорвать" веру народа в демократический процесс в Америке" и навредить репутации госсекретаря Клинтон и ее потенциальному президентству".

Это - цитаты из рассекреченной части доклада о вероломстве русских и их президента, который был предоставлен широкой публике аккурат в ту ночь, когда в России отмечалось православное Рождество. Накануне Нового года Барак Обама сделал России подарок, выгнав из страны 35 российских дипломатов. ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности США (АНБ), авторы доклада, приберегли свой презент к другому празднику в России.

Знакомьтесь, русские шпионы!

Авторы доклада называют некоторых из шпионов поименно: Жириновский, Russia Today и румынский хакер Guccifer...Однако что же узнали американцы и весь остальной мир о "вмешательстве России в президентские выборы в США"? Ничего не узнали. Точнее говоря, ничего нового. Например, обвинения в адрес лично Владимира Путина звучали еще в середине декабря прошлого года, а о предполагаемой роли ГРУ (Главного Разведуправления Генштаба) еще в середине лета.

Содержательная часть доклада насчитывает всего 14 страниц, и половина его посвящена деятельности российского кабельного телеканала Russia Today и его связям с Кремлем. Но то, что этот канал финансируется, и весьма щедро, российским правительством никто никогда и не скрывал, также как и цели его вещания - информирование зарубежной аудитории в максимально выгодном для российских властей ключе. Точно также можно было бы обвинить во вмешательстве в избирательный процесс в России американской радиостанции "Свобода", которая весьма подробно освещала бурные антиправительственные демонстрации в Москве зимой 2011-2012 годов.

К тому же авторы доклада честно признаются, что весь опус о Russia Today целиком взят из отчета аналитического центра ЦРУ, опубликованного еще в 2012 году. Но теперь к этому было добавлено то, что телеканал доброжелательно освещал кампанию Трампа и весьма недружественно - действия Клинтон. Но точно также освещали выборы в Америке и российские федеральные каналы. Имели право!

Заметим, что нечто подобное происходило и в США, только с точностью до наоборот. На стороне Трампа был по сути только расположенный к республиканцам телеканал Fox, а почти вся остальная "большая пресса" Америки во весь голос трубила о своих симпатиях к Клинтон и ежедневно "мочила" Трампа по любому поводу и безо всякого повода.

Американская разведка утверждает, что Россия при проведении кибератак против США прибегала к помощи пользователя Giccefer 2.0. Однако этот индивидуум уже давно рассекретил свою национальность, объявив, что он румынский подданный. Что же касается известного сайта Wikileaks, который по сведениям авторов доклада, якобы, работал в пользу Москвы, то эта организация и вовсе высмеяла источники, которые использовали ЦРУ, ФБР и АНБ. "В рассекреченном докладе о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, согласно которой его составляли на основе телепередач и твитов", - говорится в заявлении Wikileaks.

Но наибольший смех в Москве вызвало разоблачение американских спецслужб, которые заявили, что важным свидетельством поддержки Трампа стали перехваченные ими переговоры российских чиновников, праздновавших победу магната. Например, в качестве одного из свидетельств разведка США приводит высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского газете "Комсомольская правда". Тот накануне дня американских выборов заявил, что если "он (Трамп) победит, то 9 ноября пьем шампанское".

Да, слова Жириновского - действительно серьезное разведданое, добытое американскими агентами в России! Для этого никому из них не пришлось даже выходить из дома. Или прослушивать чужие телефоны. К тому же и другие российские чиновники давали понять, хотя и не так откровенно, что их больше бы устроил президент США Дональд Трамп, чем Хиллари Клинтон.

Подозрения о том, что американские шпионы использовали в своих донесениях открытые источники лишь усилилось после того, как среди трех спецслужб, авторов доклада, выявились некоторые противоречия. Например, в докладах ЦРУ и ФБР указывается, что Россия «с высокой степенью вероятности» пыталась помочь Трампу победить, тогда как АНБ говорит, что Кремль делал те же действия, но уже «с умеренной степенью вероятности». По версии журналистов американского издания Vox, в этом кроется «намек» на то, какие методы сбора информации использовались при подготовке доклада.

То есть фактически ЦРУ и ФБР делали акцент на шпионов, которые напрямую общались со своими информаторами, и только АНБ опиралось на хоть какие-то технические данные - перехват электронных писем, взломы баз данных и т.д. Таким образом, “один из основных выводов доклада - о том, что главной целью было обеспечить победу Трампа, — базируется, скорее, не на техническом анализе данных, а больше на информации, полученной от американских шпионов», — делает вывод Vox.

«Раскрытая часть доклада не содержит той части доказательств, которые сотрудники разведки, вероятно оставили в засекреченной части документа, то есть не сообщили об источниках и методах получения информации о личной вовлеченности Владимира Путина в процесс хакерских атак», - не скрывает своего разочарования, отмечает и влиятельная The New York Times.

Что же увидел Трамп?

Но, может быть, спецслужбы сообщили нечто такое, что все бы поверили в злокозненность русских в своей засекреченной части доклада, который в полном виде насчитывает уже не 25, а 50 страниц. Ведь если раньше Трамп отмахивался как от надоедливых мух от обвинений русских в кибероперациях против Америки (например, он еще несколько дней назвал эти обвинения в адрес российских хакеров "политической охотой на ведьм"), то, увидев полный доклад впервые открыто признал: Россия может быть причастна ко взлому компьютеров Демократической партии.

Как сказал бы Михаил Жванецкий в своем известном монологе: "Не верю!" Автор этих строк, использовав методику известного сатирика, сказал бы: "В то, что российские хакеры могли взломать серверы Демпартии США (так же как и китайские хакеры) - верю!" А в то, что американские спецслужбы могли предоставить убедительные свидетельства вмешательства России и лично президента Путина - "не верю!"

Но, возможно, вопрос о предполагаемой вовлеченности России в американские выборы уже не является главным. Дело в другом. "Алая заря", поднявшаяся над Америкой ставит другие, гораздо более серьезные вопросы о будущем отношений России с этой страной. До сего времени Дональд Трамп с редким упорством противостоял всем попыткам Конгресса и прессы обвинить его в излишнем лояльном отношении к Москве и лично Владимиру Путину. Однако нарастающие в его адрес обвинения в том, что он оказался избранным частично благодаря вмешательству русских, с каждым днем звучат все более угрожающе. До такой степени, что в конгрессе всерьез заговорили о возможности его импичмента даже до инаугурации 20 января.

Против избранного президента развернулась мощнейшая информационная атака. Кто-то в Америке даже стал намекать на то, что у Путина может быть серьезный компромат на Трампа. Мол, русские могли водить его в баню во время проведения конкурса красоты "Мисс Вселенная" и там...

Уязвимость положения Трампа заключается в том, что у него в Конгрессе очень мало союзников. Демократы были бы рады его свалить не сейчас, конечно, но где-то ближе к промежуточным выборам в конгресс через два года. Да и соратникам по партии непредсказуемый Трамп не очень-то "глядится". Недавно авторитетный мыслительный центр Вашингтона - Институт Брукингса опубликовал доклад, в котором прямо говорится, что у Трампа могут быть конфликты интересов. Речь идет о следующем. У "Дональда, друга Кремля", говорят его недоброжелатели, есть серьезные бизнес-интересы в России, однако он не хочет раскрыть все детали своих деловых связей с русскими, не публикует своих налоговых деклараций. Значит, ему есть, что скрывать.

И республиканские бонзы, воспользовавшись этими обвинениями, если судить по некоторым высказываниям того же сенатора Джона Маккейна с радостью предпочли бы ему будущего вице-президента Майка Пенса.

"Русский фактор" и его угрозы

Но серьезные угрозы возникают в связи с уязвимым положением Трампа и для России. Как же долго российский политический класс испытывал комплекс неполноценности из-за того, что Америка Россию игнорировала! А теперь "русский фактор" стал главным в избирательной кампании в США и одним из главных в американской политике в целом.

Одновременно, как пишет в Фейсбуке Лилия Шевцова, этот самый фактор "стал миной, которая грозит подорвать легитимность нового американского президента". Коль скоро даже на страницах политкорректной Washington Post зазвучали обвинения в государственной измене Трампа, то он и его команда, считает Шевцова, будут избегать давать основания, чтобы их внешняя политика воспринималась как заигрывание с Кремлем.

Но нельзя сбрасывать со счетов и еще более негативный для России сценарий. Чтобы избежать потери власти Трамп может вообще отвернуться от Кремля. Или перейти к совсем недружественной политике сдерживания России. И тогда он, обратившись к Владимиру Путину, произнесет классическую американскую фразу: "Ничего личного, мой друг, это просто бизнес".