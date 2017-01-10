Несколько дней назад наше издание опубликовало интервью с 54-летней гражданкой Армении Тамеллой Арзуманян, в котором она выразила свою поддержку Бакинской платформе мира между Арменией и Азербайджаном.

До этого госпожа Арзуманян со своей страницы в Facebook открыто обратилась к властям Азербайджанской Республики с просьбой спасти ее от преследований и беззаконий саргсяновской тирании и помочь вместе с семьей перебраться в нашу страну. Сразу после этого послания Тамеллу Арзуманян и ее мужа Ованеса Торосяна задержала служба нацбезопасности Армении, в нарушение всех законов и гражданских прав, устроив допрос с пристрастием.

Сотрудники СНБ не сочли нужным ни представиться задержанным супругам, ни объяснить причину своего интереса к ним. Зато им прямо угрожали арестом и физической расправой, если они, по выражению одного из чекистов, «осмелятся еще хоть раз где-нибудь вслух произнести слово «Азербайджан».

Несмотря на это, спустя буквально несколько дней после насильственного привода в здание СНБ по улице Налбандяна, которое в народе называют «Черный дом», Т.Арзуманян дала интервью haqqin.az, вновь выразив желание перебраться в Баку.

И уже на следующий день ее профиль в Facebook был взломан, а затем вообще удален. Сама же она двое суток не выходила на связь.

И вот Арзуманян и ее мужу удалось связаться с нашим изданием. По их словам, после выхода интервью к ним стали поступать угрозы от самых разных силовых струткур, в том числе и из Генпрокуратуры. О.Торосян рассказал, что представители прокуратуры республики открыто заявили ему: «Нам известны все твои действия, даже те, которые еще только собираешься предпринять. Мы все знаем о тебе и всей твоей семье, так что хорошенько подумай, прежде чем куда-либо обратиться. И помни, что у тебя есть больная дочь».

В последней беседе супруги предложили, чтобы издание от их имени обратилось в международные правозащитные организации и их отделения в Ереване. Они боятся за свою жизнь, безопасность своей семьи и просят помочь беспрепятственно выехать из страны.