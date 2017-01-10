В американской политической небесной лазури порхает новый ястреб – постпред в ООН Саманта Пауэр. Столь же неблаговидная как Псаки, и такая же ядовитая как Мэри Харф. Пауэр вполне могла бы оказаться в ипостаси едкого и саркастичного рупора американской элиты, ведь именно ей принадлежит скандальная оценка личности Хиллари Клинтон еще в 2008 году, когда представитель могущественного американского клана стремилась на всех парах влететь в Овальный кабинет. Колумнист легендарного Time Саманта Пауэр, пришвартованная в избирательном штабе молодого сенатора Обамы, допустила непозволительную реплику в адрес главной фаворитки главенствующей в эпоху нерастлённого либерализма Демпартии - Хиллари Клинтон. Саманта Пауэр назвала бывшую первую леди «монстром». Мнимый демократизм и цикличный либерализм, царящий в американских верхах, дал трещину: Пауэр пришлось извиниться перед монстром и как бешеной чайке покинуть мирную гавань далекоидущего сенатора.

Демократия не выдержала и этого испытания. Не потому, что Пауэр нарушала планы далекоидущего сенатора, рассчитывающего на доблесть великого клана Клинтон. И не потому, что спустя годы мы станем свидетелями беспощадности и бесстыдства монстра Клинтон, аплодирующей сцене казни падшего правителя в африканской стране. Никто и не сомневался в справедливости оценки Пауэр. Вопрос в другом – руководство штаба Обамы заставило журналистку принести извинения досточтимой Клинтон и уволиться из штаба далекоидущего сенатора. Вот такая неприглядная демократия.

Хотя годами ранее вот эта самая Пауэр написала одну из самых скандальных книг нынешнего столетия. Бывший репортер по странам бывшей Югославии вдруг вознамерилась пролистать белые страницы незнакомой ей истории – событий вековой давности, истории так называемого геноцида армян в Османской империи. В своем весьма поверхностном и дилетантском труде о геноциде, подвергнутом резкой критике со стороны интеллектуальных и научных кругов США, в лице левака Зина, неоконсерваторов Хэрмана и Невиса, репортер средней руки Пауэр призвала правительства мира, в первую очередь Америки, перед лицом исторической ответственности признать один из неудавшихся мифов и домыслов прошлого столетия – армянский геноцид. И вот это средненькое с литературной точки зрения произведение было удостоено высокой Пулитцеровской премии. Да, когда-то литературные страсти кипели вокруг титана Хемингуэя, вопрошающего в республиканской Валенсии – «По ком звонит колокол?». Теперь настали тучные и серые времена…

Саманта Пауэр с ее выдуманной окололитературной стенограммой пришлась ко двору – одним из приоритетных направлений нового кандидата в президенты США являлась избитая тематика многострадального геноцида. Да, впоследствии она что-то чиркнет о душеприказчике югославского правителя Слободана Милошевича, что ляжет в основу распиаренной документалистики Баркера о мифологизированном герое еще одной вымышленной американской истории деколонизации порабощенного Востока. Да-да, образ дипломата Холбрука, вышедший из-под пера Пауэр, принесет ей немало славы…

Возможно, в ореоле этой кричащей славы кортеж будущего постпреда США в ООН, автора геноцидальной истерии госпожи Пауэр, не заметит на улицах деколонизированного и многострадального Камеруна мальчишку из нищей семьи.

Кортеж Пауэр оставил под своими колесами нищего камерунского мальчишку. Пауэр была непреклонна, и вопреки неписаным правилам американской элиты и этике западного дипломата, не ушла в отставку – она всего лишь извинилась за недопустимую оплошность. Подумаешь, какой-то Камерун! На нем дивидендов и голосов избирателей не заработаешь!

Пауэр продолжала крушить великие державы в Совбезе ООН, покусившиеся на императив мирового господства ее страны. Что для нее жизнь одного камерунского мальчишки? Саманту воодушевляли более гуманные цели – признание армянского геноцида…

И вот под занавес правления афроамериканской демократии Саманта, словно дезавуируя октябрьские тезисы нового президента Трампа, пообещавшего покончить с пагубной замашкой перманентного вмешательства в дела всех стран, позабыв о мировых проблемах – боях за Мосул, кровавой мясорубки в Сирии, новой конфронтации с Ираном, терактах в Турции и целый сонм горящих проблем в мировой политике, почему-то вспоминает об Азербайджане, и неком политзеке Ильгаре Мамедове.

Несколько дней назад, аккурат после соглашения о разделении зон влияния в Сирии и вероятности смещения Асада до выборов, трагических терактов в Турции, новых угрожающих тенденций евро-дезинтеграции в свете напряженных выборов во Франции, Саманта делает специальное видеообращение к Азербайджану, требуя незамедлительного освобождения Ильгара Мамедова.

Самое парадоксальное, что более половины самого Азербайджана не имеет должного представления о личности Ильгара Мамедова. Представляете, спецпредставитель мировой державы в ООН в период критического обострения международной ситуации и надвигающегося апокалипсиса на Ближний Восток, вдруг вспоминает о судьбе какого-то узника за Кавказским хребтом.

Саманта, конечно же, не монстр и даже не Клинтон, но она не понимает, что в Белом доме сидит уже не Обама, а Трамп. И вчера Трамп назначил на один из высших постов в американской иерархии своего родного зятя. А глава ЦРУ назвал Трампа угрозой для национальной безопасности США. И еще много чего странного и катастрофического происходит в 200 метрах от офиса Саманты в Нью-Йорке… Неужели перед лицом всей этой надвигающейся катастрофы С.Пауэрс под микроскопом заметила нестандартный воспаленный аппендикс на другой части земного шара?!

Саманта Пауэрс во времена другого досирийского мира как-то встретилась с осужденными девочками из легендарной группы Пусси. Она много рассказывала им про либерализм, и уверяла, что готова спеть ради свободы перед Матросской Тишиной. И вот теперь, на посошок перед финальным исходом, она решила спеть у нас в Баку в поселке Кюрдаханы.

Пусси нынче не в тренде. Я почему-то вспомнил слова из песни другой легендарной российской группы Наутилус Помпилиус:

«Когда умолкнут все песни, которых я не знаю,

В терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход.

Гудбай, Америка, о-о-о, прощай навсегда!»

Спустя 20 лет остается добавить к бессмертным словам: Гудбай, Саманта, и прощай навсегда!