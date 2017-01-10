Израильские солдаты застрелили напавшего на них палестинца

На военнослужащих Армии обороны Израиля напал вооруженный ножом палестинец, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление командования.

Инцидент произошел рано утром во вторник, 10 января, близ Наблуса, когда военные несли свою обычную службу. Преступник, держа в руке нож и крича «Аллах Акбар», побежал в их сторону.

Солдаты воспользовались находившимся при них оружием и застрелили палестинца после того, как стало ясно, что иным способом остановить нападение не удастся. Никто из военнослужащих в результате инцидента не пострадал.