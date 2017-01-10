Пираты убили рыбаков в Филиппинском море

Не менее восьми филиппинских рыбаков стали жертвами нападения пиратов на рыболовецкое судно к югу от Филиппин, сообщил во вторник представитель береговой охраны страны Арманд Балило.

По его словам, пираты приблизились к траулеру на скоростном катере и открыли огонь по его экипажу, состоявшему из 15 человек. Восемь человек были убиты, еще пятерых нападавшие взяли в заложники, два человека остались на борту.

«Мы считаем произошедшее атакой пиратов. Если бы это совершили исламские боевики, это было бы очевидно», — заявил чиновник.