 

Президент ОАЭ призвал провести всеобщую молитву о дожде

 

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайан призвал провести во всех мечетях страны молитву о дожде, сообщает РИА Новости  со ссылкой на эмиратские СМИ.

Имамы объяснят молящимся, как прочитать молитву, для этого в мечетях пройдут специальные лекции.

Президент будет лично присутствовать на церемонии в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.

Как пишет издание The National, фермеры в ОАЭ в последнее время прекратили высаживать семена из-за недостатка воды.

По данным национального центра метеорологии и сейсмологии, в 2016 году с января по март в ОАЭ прошли сильные дожди, причем уровень осадков был выше, чем в аналогичный период 2015 года. Однако в целом в прошлом году наблюдался недостаток дождей.

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