Новый император Японии вступит на престол в 2019 году

Церемония вступления на престол нового императора Японии запланирована на 1 января 2019 года.

Как пишет газета «Санкэй» со ссылкой на источники, законопроект по данному вопросу должен быть представлен в мае этого года.

В августе 2016 года нынешний император Акихито публично заявил, что хотел бы уйти на покой. Преемником 83-летнего императора станет его старший сын Нарухито. Однако действующая Конституция Японии не предусматривает возможности отречения, в связи с чем правительство готовит поправки.