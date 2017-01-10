 

Новый император Японии вступит на престол в 2019 году

 

Церемония вступления на престол нового императора Японии запланирована на 1 января 2019 года.

Как пишет газета «Санкэй» со ссылкой на источники, законопроект по данному вопросу должен быть представлен в мае этого года.

В августе 2016 года нынешний император Акихито публично заявил, что хотел бы уйти на покой. Преемником 83-летнего императора станет его старший сын Нарухито. Однако действующая Конституция Японии не предусматривает возможности отречения, в связи с чем правительство готовит поправки.

328 просмотров


Старости
МИД о вступлении Азербайджана в исламское НАТО
МИД о вступлении Азербайджана в исламское НАТО обновлено
Наша погода
Сегодня 7° / 2°
11 Янв 7° / 3°
12 Янв 9° / 3°
13 Янв 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8677 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN


Новостная лента

Баку надеется на скорейшее начало переговоров с Евросоюзом Стратегическое партнерство
Сотни тысяч человек прощаются с Рафсанджани в Тегеране
Yahoo сменит название и руководство
«Тюрк Хава Йоллары» отменила авиарейсы в Баку
Парламент Турции принял поправки в Конституцию
Россия не может собрать ракетные комплексы «Ярс»
Новый император Японии вступит на престол в 2019 году
Президент ОАЭ призвал провести всеобщую молитву о дожде
Пираты убили рыбаков в Филиппинском море
В Шамкире повесилась 40-летняя женщина
Израильские солдаты застрелили напавшего на них палестинца
ДТП в Дербенте: пять погибших
Армяне продолжают обстрел азербайджанских позиций
Цена на нефть отыгрывает потери
Гудбай, Саманта! И прощай навсегда! от армянского геноцида до Ильгара Мамедова
Т.Арзуманян и О.Торосян снова просят помощи у Азербайджана эксклюзив
Посольство Армении опровергло заявление Ашота Аванесяна
Как Путин Трампа к власти привёл наш комментарий
ЦРУ обвинило Трампа в некомпетентности
Смещен президент Венесуэлы
США ввели санкции против главного следователя России
Сопредседатели МГ ОБСЕ о возвращении тела азербайджанского военнослужащего
Разведка США: «Назревает мировой конфликт»
Нефть вновь дешевеет
Лоту Гули о перестрелке в Баку эксклюзив