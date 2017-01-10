Россия не может собрать ракетные комплексы «Ярс»

Из-за тяжелой экономической ситуации Подольский электромеханический завод не может своевременно поставить оборудование для ракетных комплексов «Ярс», в связи с чем исполнение гособоронзаказа оказалось под угрозой. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Речь идет об элементах гидравлических систем пусковых установок комплексов.

По данным издания, в связи с возникшими проблемами исполняющий гособоронзаказ по поставке установок Московский институт теплотехники (МИТ) попросил госкорпорацию «Ростех» развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ).

Стратегический ракетный комплекс «Ярс» (обозначение по договору СНВ — РС-24, внутреннее обозначение не раскрывалось) разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники в рамках развития комплексов РТ-2ПМ2 «Тополь-М». На вооружение РВСН ракета поступает с 2009 года.