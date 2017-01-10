Yahoo сменит название и руководство

Вместо известного Yahoo всему миру придется привыкать к новому названию интернет-гиганта AltabA, сообщает Bloomberg.

Компанию, после того как сделка будет завершена, покинут президент и главный исполнительный директор Марисса Майер, а также пять членов совета директоров, в том числе сооснователь Yahoo Дэвид Фило. Этот шаг не связан с конфликтами с будущим руководством, отмечает СМИ.

Предполагается, что сделка, о которой впервые стало известно полгода назад, завершится до апреля. Компания Verizon купит Yahoo почти за 5 миллиардов долларов. В результате объединения появится холдинг, месячная аудитория которого превысит миллиард человек.

Под контроль Verizon в том числе перейдут сервис электронной почты Yahoo! Mail и ряд других сервисов, объединенных порталом.

Стоит отметить, что еще месяц назад СМИ не исключали срыва сделки. Основанием для возможного отказа со стороны руководства Verizon называли хищение данных миллиарда пользователей Yahoo, которое произошло в 2013 году. Руководство компании три года скрывало это от общественности и рассказало о том, что случилось, в начале прошлого месяца.

Некоторые западные издания предполагают, что новое название будет относиться только к холдинговой компании, а бренд Yahoo сохранится. Компания основана в 1995 году и владеет второй по популярности в мире после Google поисковой системой.