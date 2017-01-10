 

Баку надеется на скорейшее начало переговоров с Евросоюзом Стратегическое партнерство

 

Баку надеется на скорейшее начало переговоров с Европейским Союзом по соглашению о стратегическом партнерстве, заявил посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров в интервью порталу «EurActiv».

«В рамках Восточного партнерства Азербайджан превратится в реального партнера Европейского Союза в сферах энергетики, безопасности, управления миграцией и т.д.», - подчеркнул азербайджанский дипломат.

По его словам, Баку нацелен на развитие стратегического и равноправного сотрудничества с ЕС.

«Мы не ожидаем от этого сотрудничества какого-либо чуда. Мы подходим к этому вопросу прагматично. Необходимо понимать, что политический диалог должен иметь очень сильные основы», - сказал Ф.Искендеров.

В частности, он подчеркнул особую роль Южного газового коридора для укрепления сотрудничества между Баку и ЕС.

Посол отметил, что с географической точки зрения Азербайджан является транспортным центром между Азией и Европы.

«С этой точки зрения мы имеем очень крепкую основу для политического диалога. Считаю необходимым синхронизацию данных процессов, в связи с чем нас радует предоставление нашим европейским партнерам мандата для ведения переговоров с Азербайджаном. Они могут быть трудными, однако, уверен, что их результаты станут известны уже в ближайшие месяцы», - сказал Ф.Искендеров.

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