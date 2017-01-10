 

В Китае нашли таинственную древнюю гробницу

 

Китайские археологи обнаружили в провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой превышает 1,4 тысячи лет. Об этом сообщает агентство Xinhua.

В длину усыпальница достигает 14 метров, в ширину — 2 метра. Предположительно, гробница была построена в период Южных и Северных династий, то есть в 420-589 годы.

Усыпальница содержит фреску с изображением двух горничных, которые одеты в длинные юбки и пальто, открывавшие их плечи.

Эксперты отмечают, что обнаруженное изображение является самым древним среди известных подобных стенных росписей, найденных учеными в провинции Хунань.

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