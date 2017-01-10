 

Зона поисков пропавших нефтяников расширена

 

Штаб поисковых работ обнаружил более 150 предметов, предположительно относящихся к эстакаде, рухнувшей в море 15 декабря 2016 года вместе с 10 азербайджанскими нефтяниками, отмечается в сообщении штаба.

«Операции по поиску пропавших нефтяников продолжаются в установленных секторах. В процессе поиска выявлено и передано по назначению более 150 предметов, предположительно имеющих отношение к рухнувшей в море эстакаде. Зона поиска расширена и охватывает территорию протяженностью 165 км и шириной 135 км»,  сообщается в информации.

По данным штаба, в связи с улучшением погодных условий к поиску привлечены малогабаритные суда, а также прочие суда и плавучие средства, вертолеты, живая сила и водолазы.

«Кроме того, с помощью подводных аппаратов ROV, установленных на борту безэкипажных поисково-спасательных судов «Мамед Сулейманов» и «Тебриз Халилбейли», продолжается круглосуточный видеопоиск», — отмечается в информации.

Напомним, в результате падения в море части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении «Сангачалы  Хара-Зиря  Дуванный» без вести пропали 10 человек. Тело одного из нефтяников найдено.

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