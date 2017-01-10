Роберт Секута: «Если Трамп решит, я останусь в Азербайджане»

«Если господин Трамп сочтет необходимым оставить меня здесь, я останусь». Как передает АПА, об этом сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Меня на эту должность назначил президент. В первую очередь мы представители президента США. Если господин Трамп сочтет необходимым оставить меня здесь, я останусь», — подчеркнул посол.

Отметим, что накануне New York Times писала, ссылаясь на дипломатов, что Дональд Трамп после инаугурации отзовет всех послов США, в связи с чем было отправлено уведомление в Госдепартамент.