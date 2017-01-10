Ильхам Алиев собрал министров

Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам.

Глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

Далее выступили государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев, начальник Государственной миграционной службы Фирудин Набиев и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов.