 

Ильхам Алиев собрал министров

 

Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам.

Глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

Далее выступили государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев, начальник Государственной миграционной службы Фирудин Набиев и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов.

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