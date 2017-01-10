 

Goldman Sachs: Доллар приравняется к евро

 

Курс доллара в 2017 году может вырасти до уровня курса евро. Такое мнение выразил главный экономист одного из крупнейших международных инвестбанков Goldman Sachs Ян Хатциус, сообщает CNBC.

По его словам, высокая вероятность такой динамики определяется ожидаемыми повышениями Федеральной резервной системой (ФРС) США учетной ставки. Ее заседания намечены на июнь, сентябрь и декабрь.

В случае, если будет принято решение о повышении ставки (по мнению эксперта, это весьма вероятно), стоимость денег в США для коммерческих банков будет значительно выше, чем в Европе. А это, в свою очередь, обусловит дальнейший рост американской валюты.

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