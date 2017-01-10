 

В порту Махачкалы остановлена транспортировка нефти из Азербайджана

 

В порту Махачкалы приостановлена транспортировка нефти из Азербайджана, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, передает ТАСС.

По его словам, в порту Махачкалы слив нефти с танкеров остановлен ОАО "Дагнефтепродуктом" (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие "Дагнефтепродукту" резервуары).

"На рейде в ожидании стоит танкер. Компания в своем письме в адрес "Черномортранснефти" от 9 января 2017 года объясняет это так  цитата: "В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов перекачка нефти откладывается на три дня".

Как связан ремонт завода с прокачкой нефти, не объясняется. В связи с этим была остановлена и транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС "Ширвановка"), необходимой для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти", — сказал Демин.

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