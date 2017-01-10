Агентство АПА распространило аудиозапись резонансного интервью с председателем Национального конгресса армян Украины Ашотом Аванесяном.

В своем интервью А.Аванесян неоднократно открыто подчеркивал, что поддерживает принцип территориальной целостности, в том числе территориальную целостность Азербайджана. Он также заявил о необходимости освобождения районов Азербайджана, оккупированных со стороны Армении.

Спустя несколько часов Ашот Аванесян, а также посольство Армении в Украине выступили с заявлением, в котором опровергли факт дачи подобного интервью.