Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 января ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами прогнозируются туман, морось. Вечером ожидается дождь, северо-западный ветер днем сменится южным ветром, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4 градуса тепла, днем — 7-10 тепла, в Баку ночью — 2-4, днем — 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление — 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 80-90 процентов, днем — 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, в отдельных местах туман, морось, в восточных районах прогнозируются осадки. Западный ветер.

Ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 8-13 тепла, в горах ночью — от 3 мороза до 2 тепла, днем — 3-8 тепла.