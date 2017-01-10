 

Азербайджан не пригласили на заседание ОПЕК

 

Министерство энергетики Азербайджана не получило приглашение на заседание мониторингового комитета ОПЕК по ограничению добычи, которое ожидается 21-22 января в Вене, сообщает Report.

Согласно информации, среди стран, не входящих в картель, приглашение на мероприятие получило Министерство энергетики России.

В пресс-службе Министерства энергетики Азербайджана сообщили, что Россия является одним из основных инициаторов создания комитета, поэтому приглашение этой страны на венское заседание закономерно.

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