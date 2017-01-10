Дисквалифицированный азербайджанский борец не вернет вознаграждение за олимпийскую медаль

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде прокомментировал вероятность того, что в активе Азербайджана может появиться 11-я медаль Олимпиады-2012 в Лондоне.

Как известно, из-за массовых допинговых дисквалификаций наш штангист Интигам Заиров (94 кг) поднялся на 2-е место и может стать обладателем серебряной награды. Проблема в том, что и сам Заиров может быть дисквалифицирован.

«На сегодняшний день Интигам Заиров поднялся на 2-е место в своей весовой категории, — говорит вице-президент. — Но и у него были проблемы с допингом. Расследование продолжается. Нам предлагают получить серебряную медаль, а потом, если у Заирова в крови действительно обнаружат допинг, вернуть ее. Мы так не хотим. Не стоит спешить. Не хотим сначала радоваться, а потом огорчаться из-за отнятой награды».

Получит ли Интигам Заиров вознаграждение, если станет ясно, что он стал обладателем серебряной награды? Судя по ответу Чингиза Гусейнзаде — нет.

«Об этом не стоит сейчас думать. Если мы и получим эту медаль, то понятно, что эта награда не завоевана на соревнованиях.

С Виталием Рагимовым ситуация с точностью до наоборот.

Никто не будет требовать у него вернуть вознаграждение за серебро в Пекине из-за того, что у него отняли эту медаль. В азербайджанском языке есть такая поговорка: то, что мужчина дал, не заберет обратно».