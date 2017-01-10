 

«Ангарский маньяк» признался еще в 60 убийствах

 

Бывший милиционер из российского Ангарска Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за 22 убийства, признался еще в 60 убийствах, совершенных с 1992 по 2007 год, сообщает Meduza.

В пресс-службе иркутского управления Следственного комитета рассказали, что пока новые обвинения предъявлены Попкову только по 47 эпизодам.

При этом сообщается, что 47 убийств — общее количество эпизодов, по которым Попкову предъявлено обвинение, в том числе в рамках первого уголовного дела. То есть новыми являются только 25 эпизодов. Источник добавил, что всего Попков признался в 59 убийствах.

Попков в своих признательных показаниях рассказывает, что жертв, о которых ранее не было известно, он также находил в Ангарске, все они были женщинами. В качестве орудия убийства он использовал топор, лопату, ножи, молотки, веревки, ремни, биту и отвертки.

В январе 2015 года Попкова осудили на пожизненное заключение за 22 убийства и два покушения на убийство, совершенные с 1994 по 2000 год. При этом до 1998 года Попков оставался сотрудником милиции. Так называемого ангарского маньяка задержали в 2012 году.

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