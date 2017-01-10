 

«Минску не удастся повторить то, что сделал Баку» Пресс-конференция главы ЕОК в Азербайджане

Автор: Эльмир Алиев 

Президент Европейского олимпийского комитета Янеш Кочиянчич, заменивший на этом посту Патрика Хикки, прибыл в Баку для обсуждения деталей проведения в Азербайджане Европейского олимпийского юношеского фестиваля-2019.

«После великолепно проведенных Европейских игр и гонок «Формулы-1» для меня большая честь быть сегодня в Баку,  заявил Кочиянчич на сегодняшней пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете.  Мы с большим удовольствием ждем все крупные соревнования в Азербайджане. Первые Евроигры прошли на великолепном уровне: потрясающая организация, помощь населения, особенно молодых людей.

С другой стороны, это была грамотная инвестиция в будущее азербайджанского спорта, что отразилось в отличных выступлениях Азербайджана на Олимпиаде в Рио. 18 медалей  лучший показатель в истории азербайджанского спорта! Я верю, что будут еще более крупные успехи».

Далее глава ЕОК коснулся темы вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске.

«Мы оценили разные варианты и приняли решение, что Игры пройдут в Беларуси. Я верю, что наши белорусские друзья воспользуются отличным опытом Азербайджана.

Хочу отметить, что Азербайджан сотворил нечто новое, проведя Европейские игры. Азербайджан очень высоко поднял планку. Но верим, что и Беларусь проведет Евроигры на хорошем уровне.

Отличие Баку-2015 от Минска-2019 будет в том, что в Беларуси уже есть готовая инфраструктура. Поэтому и затрат намного меньше. В Минске будет другая финансовая система. Еще раз хочу сказать, что повторить то, что сделал Баку, Минску не удастся. Но опять-таки надеемся, что и в Беларуси будет высокий организационный уровень».

Кочиянчич сообщил, что на Евроиграх в Минске планируется проведение соревнований по 12-14 видам спорта.

«26 видов спорта стучатся к нам и хотят быть представленными на Евроиграх-2019,  продолжает он.  Это говорит о том, что Европейские игры пользуются популярностью. Мы будем отдавать предпочтение тем видам спорта, которые хотят провести в рамках Евроигр квалификационные соревнования к Олимпиаде-2020 в Токио. Мы уже договорились с Европейской ассоциацией легкой атлетики о том, что в Минск, в отличие от Баку, приедут сильнейшие атлеты континента.

Что касается 2023 года, то в Европе есть примерно 60 городов, способных провести третьи Европейские игры. Надеюсь, интерес к проведению Евроигр будет расти».

Говоря о проведении в Баку Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года, глава ЕОК сказал следующее:

«Мы не случайно приняли решение, что Европейский фестиваль пройдет в Баку. Это позволит Азербайджану вновь проявить себя, показать свой опыт, воспользоваться инфраструктурой, построенной для Евроигр».

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