 

Ильхам Алиев: «Армения не выстоит против Азербайджана и недели...»

 

«Апрельские бои  блестящая победа, еще раз продемонстрировавшая силу азербайджанского государства и еще раз показавшая, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем во вторник под его председательством заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам.

«На все провокации мы будем давать достойный ответ. В то же время разрушен миф, создаваемый Арменией годами. Они сами признаются, что не смогут выстоять против нас и недели, если не будет помощи из-за рубежа»,  сказал президент Ильхам Алиев.

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