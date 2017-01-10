Ильхам Алиев: «Армения не выстоит против Азербайджана и недели...»

«Апрельские бои — блестящая победа, еще раз продемонстрировавшая силу азербайджанского государства и еще раз показавшая, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем во вторник под его председательством заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам.

«На все провокации мы будем давать достойный ответ. В то же время разрушен миф, создаваемый Арменией годами. Они сами признаются, что не смогут выстоять против нас и недели, если не будет помощи из-за рубежа», — сказал президент Ильхам Алиев.