Армения готова пойти на конфликт с ОДКБ, лишь бы выбить для себя пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности. Это следует из нервного высказывания вице-спикера Национального собрания Армении Эдуарда Шармазанова, которое он сделал в интервью ереванскому изданию Tert.

Судя по всему, армянское общество до сих пор не пришло в себя от шока после отставки прежнего генсека ОДКБ Николая Бордюжи вскоре после его нашумевшего заявления, в котором он использовал название «Нагорно-Карабахская Республика» (без кавычек).

Эдуард Шармазанов, говоря об истечении срока полномочий Николая Бордюжи, сообщил, что срок его полномочий истек еще 31 декабря и с 1 января должен был быть назначен новый генсекретарь, которого избирает Совет коллективной безопасности ОДКБ посредством консенсуса.

«Учитывая обстоятельство отсутствия белорусского представительства, вопрос отложен до апрельского саммита, и поскольку истек срок полномочий Николая Бордюжи, его заменил его первый заместитель, который стал не генсекретарем, а временно исполняющим обязанности».

По словам Шармазанова, назначение первого заместителя временно исполняющим вовсе не означает, что он должен остаться на этом посту.

«Необходимости в ажиотаже нет, никакой секретности нет, просто учитывая обстоятельство того, что были праздничные дни, некоторые серьезные аналитики начали высказывать мнения, которые не имеют ничего общего с действительностью», - сказал он.

Эдуард Шармазанов уверил, что очередь назначения на пост генсека ОДКБ за Арменией, если, конечно, ротация будет произведена в алфавитном порядке.

«Если смотреть в алфавитном порядке, то на букву «А» других государств, кроме Армении, там нет, будьте спокойны. Я бы попросил этих серьезных аналитиков, чтобы они своей неосведомленностью не вводили народ в заблуждение, хотя я отлично понимаю, почему они это делают. Пусть они сначала прочтут регламент ОДКБ, поскольку об этом говорят люди, которые даже не знают, что из себя представляет ОДКБ», - сказал вице-спикер, отметив, что в ОДКБ нет ничего неожиданного и армянская сторона находится в курсе всего.

«Армения никому не уступит свое место, ротационный порядок еще не начался. Армянская сторона отлично защищает свои интересы, это делают и глава МИД, и министр обороны, и я как руководитель парламентской делегации, и Хосров Арутюнян как председатель политической комиссии, и все остальные», - сказал Шармазанов.

Впрочем, для аналитиков очевидно, что Шармазанов как минимум лукавит. Срок пребывания Николая Бордюжи на должности генсека ОДКБ завершился не 31 декабря 2016 года, а еще в конце 2015 года. Тогда же в порядке ротации на эту должность должны были назначить представителя Армении, отмечает по этому поводу обозреватель ереванского издания Lragir Акоп Бадалян.

«Но Бордюже дважды продлили срок, причем на непонятных основаниях. В ноябре замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что по вопросу кандидата от Армении не сложился консенсус, но Армения будет настаивать на своем кандидате на саммите 26 декабря в Санкт-Петербурге. Но и тогда вопрос решили отложить до апреля».

Армянским экспертам ясно, что под вопросом не только назначение представителя Армении, но и целесообразность ротационного порядка в ОДКБ вообще.

Коснулся Бадалян и все-того же нашумевшего заявления Бордюжи в котором черным по белому было написано «Нагорно-Карабахская республика». «Это вызвало чуть ли не эйфорию в армянском обществе, которому показалось, что ОДКБ признал независимость «Арцаха» (кавычки наши – haqqin.az). Эйфория однако длилась недолго. Спустя пару дней появилась информация о том, что на посту генсека ОДКБ Бордюжу заменит его заместитель Валерий Семериков».

По поводу выражения «Нагорно-Карабахская республика» с комментарием выступил МИД России и заявил, что позиция стран-членов ОДКБ по карабахской проблеме отражена в итоговом заявлении саммита ОДКБ в Ереване в октябре 2016 года. Там, естественно, про «НКР» ничего не сказано.

Кстати, в настоящее время сайт ОДКБ «по техническим причинам» закрыт. И, как справедливо отмечают в Ереване, еще не известно, в каком виде заявление с упоминанием «НКР» будет опубликовано после реконструкции веб-ресурса.

На таком эмоциональном фоне Эдуарду Шармазанову не остается ничего другого кроме как заявлять, что Армения никому не уступит свое место в кресле генсека ОДКБ. При этом все в Ереване, в том числе и сам Шармазанов, прекрасно понимают, что решать это не Армении.