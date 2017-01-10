 

Армения готова на конфликт с ОДКБ Борьба за пост генсека организации

Автор: Отдел информации 

Армения готова пойти на конфликт с ОДКБ, лишь бы выбить для себя пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности. Это следует из нервного высказывания вице-спикера Национального собрания Армении Эдуарда Шармазанова, которое он сделал в интервью ереванскому изданию Tert.

Судя по всему, армянское общество до сих пор не пришло в себя от шока после отставки прежнего генсека ОДКБ Николая Бордюжи вскоре после его нашумевшего заявления, в котором он использовал название «Нагорно-Карабахская Республика» (без кавычек).

Эдуард Шармазанов, говоря об истечении срока полномочий Николая Бордюжи, сообщил, что срок его полномочий истек еще 31 декабря и с 1 января должен был быть назначен новый генсекретарь, которого избирает Совет коллективной безопасности ОДКБ посредством консенсуса.

«Учитывая обстоятельство отсутствия белорусского представительства, вопрос отложен до апрельского саммита, и поскольку истек срок полномочий Николая Бордюжи, его заменил его первый заместитель, который стал не генсекретарем, а временно исполняющим обязанности».

По словам Шармазанова, назначение первого заместителя временно исполняющим вовсе не означает, что он должен остаться на этом посту.

«Необходимости в ажиотаже нет, никакой секретности нет, просто учитывая обстоятельство того, что были праздничные дни, некоторые серьезные аналитики начали высказывать мнения, которые не имеют ничего общего с действительностью», - сказал он.

Эдуард Шармазанов уверил, что очередь назначения на пост генсека ОДКБ за Арменией, если, конечно, ротация будет произведена в алфавитном порядке.

«Если смотреть в алфавитном порядке, то на букву «А» других государств, кроме Армении, там нет, будьте спокойны. Я бы попросил этих серьезных аналитиков, чтобы они своей неосведомленностью не вводили народ в заблуждение, хотя я отлично понимаю, почему они это делают. Пусть они сначала прочтут регламент ОДКБ, поскольку об этом говорят люди, которые даже не знают, что из себя представляет ОДКБ», - сказал вице-спикер, отметив, что в ОДКБ нет ничего неожиданного и армянская сторона находится в курсе всего.

«Армения никому не уступит свое место, ротационный порядок еще не начался. Армянская сторона отлично защищает свои интересы, это делают и глава МИД, и министр обороны, и я как руководитель парламентской делегации, и Хосров Арутюнян как председатель политической комиссии, и все остальные», - сказал Шармазанов.

Впрочем, для аналитиков очевидно, что Шармазанов как минимум лукавит. Срок пребывания Николая Бордюжи на должности генсека ОДКБ завершился не 31 декабря 2016 года, а еще в конце 2015 года. Тогда же в порядке ротации на эту должность должны были назначить представителя Армении, отмечает по этому поводу обозреватель ереванского издания Lragir Акоп Бадалян.

«Но Бордюже дважды продлили срок, причем на непонятных основаниях. В ноябре замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что по вопросу кандидата от Армении не сложился консенсус, но Армения будет настаивать на своем кандидате на саммите 26 декабря в Санкт-Петербурге. Но и тогда вопрос решили отложить до апреля».

Армянским экспертам ясно, что под вопросом не только назначение представителя Армении, но и целесообразность ротационного порядка в ОДКБ вообще.

Коснулся Бадалян и все-того же нашумевшего заявления Бордюжи в котором черным по белому было написано «Нагорно-Карабахская республика». «Это вызвало чуть ли не эйфорию в армянском обществе, которому показалось, что ОДКБ признал независимость «Арцаха» (кавычки наши – haqqin.az). Эйфория однако длилась недолго. Спустя пару дней появилась информация о том, что на посту генсека ОДКБ Бордюжу заменит его заместитель Валерий Семериков».

По поводу выражения «Нагорно-Карабахская республика» с комментарием выступил МИД России и заявил, что позиция стран-членов ОДКБ по карабахской проблеме отражена в итоговом заявлении саммита ОДКБ в Ереване в октябре 2016 года. Там, естественно, про «НКР» ничего не сказано.

Кстати, в настоящее время сайт ОДКБ «по техническим причинам» закрыт. И, как справедливо отмечают в Ереване, еще не известно, в каком виде заявление с упоминанием «НКР» будет опубликовано после реконструкции веб-ресурса.

На таком эмоциональном фоне Эдуарду Шармазанову не остается ничего другого кроме как заявлять, что Армения никому не уступит свое место в кресле генсека ОДКБ. При этом все в Ереване, в том числе и сам Шармазанов, прекрасно понимают, что решать это не Армении.

1634 просмотров


Старости
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов Заявление из Махачкалы
Наша погода
Сегодня 6° / 2°
11 Янв 8° / 2°
12 Янв 9° / 3°
13 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8824 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Ильхам Алиев посетил посольство Ирана фото
В Марокко запретили паранджу
Ильхам Алиев: «Мы постараемся объединить исламский мир»
Чингиз Гусейнзаде: «Иностранных спортсменов будем размещать не в 5-звездочных отелях, а в общежитиях»
Uber будет раскрывать обезличенные данные о поездках
Баку среди самых популярных туристических направлений украинцев
В Стамбуле обрушилась крыша мечети: есть раненые
Армения готова на конфликт с ОДКБ Борьба за пост генсека организации
Ильхам Алиев: «Армения не выстоит против Азербайджана и недели...»
«Ангарский маньяк» признался еще в 60 убийствах
«Минску не удастся повторить то, что сделал Баку» Пресс-конференция главы ЕОК в Азербайджане
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов Заявление из Махачкалы
Число сборных на ЧМ по футболу увеличили до 48
Школьник получил тяжелую травму на уроке физкультуры
Дисквалифицированный азербайджанский борец не вернет вознаграждение за олимпийскую медаль
Азербайджан не пригласили на заседание ОПЕК
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
В Баку пройдет Европейский олимпийский фестиваль Официально
АПА разоблачает армянскую ложь: Аванесян заговорил об оккупации Аудио
В порту Махачкалы остановлена транспортировка нефти из Азербайджана
В Грузии ограбили банк
Эрдоган едет в Африку
Goldman Sachs: Доллар приравняется к евро
Ильхам Алиев: «2016 год был сложным для экономики Азербайджана» обновлено 14:25
В Тбилиси пациенту пришили отрубленную руку