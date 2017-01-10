Баку среди самых популярных туристических направлений украинцев

Азербайджанская столица была одним из самых популярных направлений, которыми интересовались украинцы, планируя свое путешествие в 2016 году, передает haqqin.az cо ссылкой на 24tv.ua.

Эксперты в сфере туризма составили список самых популярных направлений на основе 4,3 миллиона поисковых запросов на авиаперелеты из Украины.

В двадцатку любимых городов украинцев также входят Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси, Нью-Йорк, Париж, Барселона, Рим, Анталья, Кутаиси, Варшава, Москва, Милан, Бангкок, Ларнака, Батуми, Прага, Вильнюс, Дубай и Амстердам.