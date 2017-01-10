Uber будет раскрывать обезличенные данные о поездках

Uber Technologies Inc., борющаяся с регуляторами от Сиэтла до Парижа за то, чтобы не разглашать данные о пассажирских перевозках, решила сделать некоторую информацию свободно доступной через интернет, пишет The Wall Street Journal.

В ближайшее время сервис заказа такси Uber начнет публиковать данные из десятков городов разных стран, которые будут показывать среднее время поездки из одной точки в другую, рассчитанное на основе информации о миллионах совершенных поездок. Сначала будут обнародованы данные из Вашингтона, Сиднея и Манилы.

Эта информация может быть использована городскими властями для анализа картины трафика и принятия более обоснованных решений о развитии инфраструктуры.

Система расчета времени поездки получила название Movement.

Напомним, Uber — международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем, услуги в 550 городах почти в 70 странах, в том числе и в Азербайджане.