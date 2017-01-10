 

Чингиз Гусейнзаде: «Иностранных спортсменов будем размещать не в 5-звездочных отелях, а в общежитиях»

Автор: Отдел спорта 

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде рассказал о том, где будут проживать участники Европейского олимпийского юношеского фестиваля, который пройдет в Баку в 2019 году.

 Этот вопрос возник с учетом того, что после Исламиады-2017 квартиры в олимпийской деревне около станции метро «Кероглу» будут распроданы.

«У Европейского фестиваля есть свои требования,  говорит Чингиз Гусейнзаде.  Здесь выступают юные спортсмены, поэтому требования к местам проживания не столь высоки. На Еврофестивалях участников обычно размещают в общежитиях, а не в пятизвездочных отелях, что мы и сделаем. В 2019 году у нас будут условия для этого. Будут построены общежития для студентов. Возможно, сможем использовать их. Либо воспользуемся базами и лагерями.

На Еврофестивалях обычно проводятся соревнования по 8-9 видам спорта, из которых примерно половина  игровые. Ожидаем приезда всех европейских стран».

418 просмотров


Старости
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов Заявление из Махачкалы
Наша погода
Сегодня 6° / 2°
11 Янв 8° / 2°
12 Янв 9° / 3°
13 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8824 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Ильхам Алиев посетил посольство Ирана фото
В Марокко запретили паранджу
Ильхам Алиев: «Мы постараемся объединить исламский мир»
Чингиз Гусейнзаде: «Иностранных спортсменов будем размещать не в 5-звездочных отелях, а в общежитиях»
Uber будет раскрывать обезличенные данные о поездках
Баку среди самых популярных туристических направлений украинцев
В Стамбуле обрушилась крыша мечети: есть раненые
Армения готова на конфликт с ОДКБ Борьба за пост генсека организации
Ильхам Алиев: «Армения не выстоит против Азербайджана и недели...»
«Ангарский маньяк» признался еще в 60 убийствах
«Минску не удастся повторить то, что сделал Баку» Пресс-конференция главы ЕОК в Азербайджане
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов Заявление из Махачкалы
Число сборных на ЧМ по футболу увеличили до 48
Школьник получил тяжелую травму на уроке физкультуры
Дисквалифицированный азербайджанский борец не вернет вознаграждение за олимпийскую медаль
Азербайджан не пригласили на заседание ОПЕК
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
В Баку пройдет Европейский олимпийский фестиваль Официально
АПА разоблачает армянскую ложь: Аванесян заговорил об оккупации Аудио
В порту Махачкалы остановлена транспортировка нефти из Азербайджана
В Грузии ограбили банк
Эрдоган едет в Африку
Goldman Sachs: Доллар приравняется к евро
Ильхам Алиев: «2016 год был сложным для экономики Азербайджана» обновлено 14:25
В Тбилиси пациенту пришили отрубленную руку