Чингиз Гусейнзаде: «Иностранных спортсменов будем размещать не в 5-звездочных отелях, а в общежитиях»

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде рассказал о том, где будут проживать участники Европейского олимпийского юношеского фестиваля, который пройдет в Баку в 2019 году.

Этот вопрос возник с учетом того, что после Исламиады-2017 квартиры в олимпийской деревне около станции метро «Кероглу» будут распроданы.

«У Европейского фестиваля есть свои требования, — говорит Чингиз Гусейнзаде. — Здесь выступают юные спортсмены, поэтому требования к местам проживания не столь высоки. На Еврофестивалях участников обычно размещают в общежитиях, а не в пятизвездочных отелях, что мы и сделаем. В 2019 году у нас будут условия для этого. Будут построены общежития для студентов. Возможно, сможем использовать их. Либо воспользуемся базами и лагерями.

На Еврофестивалях обычно проводятся соревнования по 8-9 видам спорта, из которых примерно половина — игровые. Ожидаем приезда всех европейских стран».