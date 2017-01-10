 

Ильхам Алиев: «Мы постараемся объединить исламский мир»

 

«В этом году мы будем принимать у себя Исламские игры солидарности. Это имеет большое значение»,  заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент отметил, что проведением этих Игр Азербайджан еще раз продемонстрирует свою силу, возможности, приверженность религиозным ценностям.

«Мы постараемся объединить исламский мир, потому что самую большую угрозу исламскому миру представляет сам исламский мир. Те, кто хочет разделить, противопоставить, внести раздор между нами, не должен достичь своей цели. 

В исламском мире Азербайджан пользуется большим уважением. Посмотрите, что говорят о нашей стране главы стран ОИС, как высоко они ценят нас! Иногда можно видеть, как два не находящих общий язык мусульманских государства с большим уважением относятся к нам. Почему? Потому что наша политика искренняя, правильная, справедливая, принципиальная и смелая. Учитывая все это, 2017 год в Азербайджане я объявляю Годом исламской солидарности».

117 просмотров


Старости
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов Заявление из Махачкалы
Наша погода
Сегодня 6° / 2°
11 Янв 8° / 2°
12 Янв 9° / 3°
13 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8824 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Ильхам Алиев посетил посольство Ирана фото
В Марокко запретили паранджу
Ильхам Алиев: «Мы постараемся объединить исламский мир»
Чингиз Гусейнзаде: «Иностранных спортсменов будем размещать не в 5-звездочных отелях, а в общежитиях»
Uber будет раскрывать обезличенные данные о поездках
Баку среди самых популярных туристических направлений украинцев
В Стамбуле обрушилась крыша мечети: есть раненые
Армения готова на конфликт с ОДКБ Борьба за пост генсека организации
Ильхам Алиев: «Армения не выстоит против Азербайджана и недели...»
«Ангарский маньяк» признался еще в 60 убийствах
«Минску не удастся повторить то, что сделал Баку» Пресс-конференция главы ЕОК в Азербайджане
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов Заявление из Махачкалы
Число сборных на ЧМ по футболу увеличили до 48
Школьник получил тяжелую травму на уроке физкультуры
Дисквалифицированный азербайджанский борец не вернет вознаграждение за олимпийскую медаль
Азербайджан не пригласили на заседание ОПЕК
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
В Баку пройдет Европейский олимпийский фестиваль Официально
АПА разоблачает армянскую ложь: Аванесян заговорил об оккупации Аудио
В порту Махачкалы остановлена транспортировка нефти из Азербайджана
В Грузии ограбили банк
Эрдоган едет в Африку
Goldman Sachs: Доллар приравняется к евро
Ильхам Алиев: «2016 год был сложным для экономики Азербайджана» обновлено 14:25
В Тбилиси пациенту пришили отрубленную руку