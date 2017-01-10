В Марокко запретили паранджу

Власти Марокко запретили изготовление и продажу паранджи - женской одежды, которая полностью закрывает тело и лицо. Об этом во вторник сообщает Agence France-Presse.

Министерство внутренних дел распространило соответствующее предписание среди своих сотрудников, курирующих торговлю в городах. Как передает агентство, документ информирует о вводимом с этой недели запрете на пошив и продажу паранджи.

"Мы полностью запретили импорт, производство и распространение этой формы одежды во всех городах королевства", - приводит марокканский информационный портал Le360 слова источника в МВД.

Предполагается, что данная мера вводится из соображений безопасности, так как закрывающая тело и лицо одежда ранее неоднократно применялась преступниками.

Министерство официально еще не опубликовало текст документа и не распространяло сообщений о новой норме, отмечает агентство.