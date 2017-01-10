Центробанк Турции пытается спасти лиру

Центробанк Турции (TCMB) принял решение о привлечении дополнительной ликвидности в размере 1,5 миллиарда долларов США в целях стабилизации курса лиры, сообщают сегодня турецкие СМИ.

Также ТСМВ снизил лимит заимствования для банков до 22 миллиардов лир.

После решения Центробанка наблюдается резкое снижение курса доллара по отношению к турецкой валюте.

Сегодня утром курс лиры по отношению к доллару и евро обновил свой рекордный минимум с 2005 года (с периода деноминации национальной валюты), составив 3,7845 лиры и 4,0081 лиры соответственно.

После решения Центробанка доллар снизился до 3,7471 лиры, евро — до 3,9609.