Уголовные дела в отношении еще одной группировки в МНБ направлены на рассмотрение в суд. В нее входили, в частности, глава Мониторингового центра МНБ генерал Теймур Гулиев, начальник Управления по борьбе с транснациональной преступностью генерал Субахир Гурбанов, его заместитель полковник Физули Алиев и др.

По числу вымогательств денег у бизнесменов и издевательств над людьми эта компания оборотней в погонах догнала и даже перегнала банду Акифа Човдарова, преступления которого уже вынесены на суд общественности.

Одним из пострадавших от Т.Гулиева и Ко оказался основатель занимающегося международными грузоперевозками ООО EGT Express Эльчин Алиев. Мошенники организовали налет на офис бизнесмена в начале июня 2014 года.

В своих показаниях на следствии предприниматель рассказал о том страшном для него дне.

«В десять часов утра я, как всегда, пришел на работу. Мой офис находится на улице Самеда Вургуна, 92А. Вскоре ко мне пришел мой знакомый Фарид Рагимов. Примерно через час Фарид случайно увидел в окно, что перед зданием стоят 6-7 человек в гражданской одежде. Когда я открыл дверь, чтобы узнать, кто они и что им нужно, эти люди ворвались в офис. Они представились сотрудниками МНБ и сообщили, что проводят операцию. Эмэнбешники отобрали телефоны у меня и Фарида и отключили их. Я попытался выяснить, что это за операция такая в моем офисе. На что мне грозно ответили, что я связан с армянами и что вскоре придет их начальник и объяснит, как вышли на меня», - показал Эльчин Алиев на следствии.

Примерно через полчаса в офис действительно прибыл начальник отдела Главного управления МНБ по борьбе с транснациональной преступностью полковник Фуад Садреддинов. Он сразу же распорядился изъять все компьютеры и провести обыск в хозяйстве Э.Алиева.

«Ты связан с проживающей в Чехии Лилит Григорян. Из твоего офиса звонили ей. Сейчас доставим тебя в МНБ», - заявил бизнесмену Ф.Садреддинов.

Эльчин Алиев пытался возразить, что никакую Лилит Григорян он не знает, но его никто не слушал.

«Я понял, что под надуманным предлогом якобы моей связи с армянкой Ф.Садреддинов хочет получить крупную взятку. Еще раз повторил, что у меня нет никаких деловых отношений с армянами. Садреддинов усмехнулся и сказал, что, если понадобится, меня вынудят признаться в этом», - продолжил свое нелегкое повествование Э.Алиев.

Бизнесмен счел нужным уточнить для обыскивающих офис, что его компания EGT Express зарегистрирована в Азербайджане и никогда не была филиалом чешской компании EGT Express CZ, которая осуществляет грузоперевозки в странах СНГ.

И на этот раз чекисты никак не отреагировали на его замечание, зато полковник пригрозил: «Смотри, если отвезу тебя в министерство, твои дела будут совсем плохи».

Естественно, предпринимателя такое предупреждение встревожило, и он осторожно поинтересовался, как можно решить проблему. Начальник отдела МНБ, не пытаясь даже понизить голоса, назвал цену – 100 тысяч манатов и дал несколько часов на сбор средств.

Когда бизнесмен стал уверять, что у него нет такой большой суммы, Ф.Садреддинов предупредил, что все его разговоры давно прослушиваются и МНБ знает о всех его доходах.

«Не ври мне, ты несколько дней назад продал Mercedes GL. Деньги за машину до сих пор у тебя дома. Так что давай тащи их сюда!» - ответил полковник на мольбы бизнесмена сбавить цену.

Э.Алиев действительно за несколько дней до этих событий продал свой внедорожник за 118 тысяч долларов. Несмотря на все попытки сбавить сумму, Ф.Садреддинов остался непреклонен – 100 тысяч манатов и ни копейкой меньше.

Э.Алиев позвонил домой в Мингечаур и попросил супругу привезти ему 120 тысяч долларов. Дело в том, что в год, когда все это происходило, 120 тысяч долларов не составляли 100 тысяч манатов, и чтобы выплатить бандиту МНБ всю сумму, Эльчину Алиеву надо было найти еще восемь тысяч манатов.

Вечером того же дня Ф.Садреддинов вновь посетил офис Э.Алиева. Когда бизнесмен сказал, что у него всего 120 тысяч долларов, начальник отдела МНБ начал орать, чтобы он принес всю сумму целиком или сейчас же будет арестован.

Эльчин Алиев вынужден был обратиться к брату жены, который дал ему шесть тысяч манатов в долг. Еще 1 500 манатов он взял в офисе и все это отдал Ф.Садреддинову.

Во время передачи денег Ф.Садреддинов предупредил Алиева, что, если кто-нибудь спросит – сколько он заплатил, нужно говорить только о 100 тысячах долларов.

«Я понял, что Фуад Садреддинов обманывает и своих начальников. Через 10 дней он опять позвонил мне и назначил встречу в ресторане «Ретро». В разговоре он стал задавать мне вопросы о людях, чьи имена он нашел в изъятой у меня записной книжке. Я попросил оставить этих людей в покое. За то, чтобы вернуть мне записную книжку, Ф.Садреддинов потребовал 10 тысяч манатов. У меня не было выхода, и я согласился. Через 15 дней я отдал за свои личные записи 12 тысяч 700 долларов. И на некоторое время меня оставили в покое», - сообщил бизнесмен на следствии.

Но уже в декабре того же года Ф.Садреддинов объявился вновь. Позвонив, он предложил Алиеву встретиться в ресторане Meşəbəyi. В этот раз чекист ограничился 1 500 евро. Однако своих аппетитов он не умерил и в марте 2015-го получил от бизнесмена мзду в размере трех тысяч манатов.

В общей сложности Эльчину Алиеву за свое спокойствие пришлось выложить полковнику МНБ свыше 150 тысяч долларов.

На следствии между потерпевшим и обвиняемым была проведена очная ставка, в ходе которой бизнесмен подтвердил свои показания.

Сам Ф.Садреддинов заявил на следствии, что компания Эльчина Алиева является дочерним предприятием чешской EGT Express. Сотрудница чешского офиса компании Лилит Григорян несколько раз звонила в Баку, и после этого в МНБ было принято решение о проведении операции.

Ф.Садреддинов также заявил, что после этой «операции» между ним и Эльчином Алиевым установились приятельские отношения. А так как Э.Алиев был специалистом по международным грузоперевозкам, то Ф.Садреддинов консультировался у него по этим вопросам.

По словам арестованного полковника, он взял у Э.Алиева на свадьбу сына 30 тысяч долларов в долг и не смог их вернуть. «Именно из-за этого долга Эльчин Алиев дал ложные показания против меня», - заявил арестованный чекист.

Отметим, что на своем сайте чешская компания EGT Express CZ разместила информацию о том, что сотрудничает с одноименной компанией в Баку и что среди сотрудников чешского офиса действительно есть Лилит Григорян.