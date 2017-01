Полицейские на юго-востоке Турции ликвидировали предполагаемого смертника, пытавшегося зайти в участок, сообщает Рейтер со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее телеканал NTV сообщил, что в городе Газиантеп на юго-востоке Турции у здания управления безопасности произошла перестрелка. О пострадавших информации не поступало.

* * *

На место происшествия прибывает большое число машин скорой помощи. О пострадавших пока информации нет.

Video from the security alert in Gaziantep. One of the three militants, a suicide bomber, was killed by security forces #Turkey pic.twitter.com/jKx4lq5Ld5