 

Назначен новый глава Межбанка Азербайджана

 

Халид Ахадов назначен председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА), сообщает Trend.

Как отметили в банке, решение принято сегодня на внеочередном собрании акционеров банка.

Ахадов уже с 8 декабря 2016 года является временно исполняющим обязанности председателя правления банка. Он сменил на этом посту Эльмара Мамедова.

Карьеру в банковском секторе страны Халид Ахадов начал в 1999 году. За это время он занимал различные руководящие должности в Bank of Baku и Unibank.

Также назначен новый заместитель председателя правления МБА. Им стал Агшин Амиров, который ранее занимал должность зампредседателя правления Bank Respublika.

Таким образом, число заместителей предправления банка достигло четырех: Ульви Мансуров, Мурад Ширалиев, Эльмир Хабибулаев и Агшин Амиров.

Отметим, что сегодня исполняется 25 лет с начала деятельности банка. Основанный 10 января 1992 года МБА является крупнейшим банком на Южном Кавказе по объему активов, клиентской базе, а также портфелю операций.

55 процентов акций банка принадлежат Министерству финансов страны, 27,3 процента - государственной небанковской кредитной организации Aqrarkredit. Остальные 17,7 процента акций принадлежат физическим лицам.

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